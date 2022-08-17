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«Аэрофлот» возобновит с октября полеты на Сейшелы

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Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg
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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит с октября полеты на Сейшельские острова. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе перевозчика.

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«Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю — по понедельникам и субботам», — говорится в сообщении.

С 22 июля «Аэрофлот» возобновил авиасообщение с Китаем из московского аэропорта Шереметьево в город Чэнду, расположенный в китайской провинции Сычуань.

С 20 июля авиакомпания возобновила регулярные рейсы из Москвы в Пекин. Полеты выполняются раз в неделю на самолетах Airbus A330.

С 16 июня «Аэрофлот» запустил рейсы на курорт Иссык-Куль в Киргизии. Вылеты осуществляются дважды в неделю на самолетах Airbus A320 из аэропорта Шереметьево. Время в пути из Москвы до международного аэропорта Иссык-Куль составляет 4,5 часа.

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