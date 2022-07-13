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«Аэрофлот» возобновит перелеты в Пекин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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«Аэрофлот» возобновит 20 июля регулярные рейсы из Москвы в Пекин. Об этом компания сообщила 13 июля.

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Полеты будут выполняться раз в неделю на самолетах Airbus A330. Продажа билетов уже открыта.

Вылет из аэропорта Шереметьево будет осуществляться по средам в 12:40 по местному времени, прилет — на следующий день в 0:55. Обратный вылет из аэропорта Шоуду в Пекине запланирован на 2:45 четверга с возвращением в Москву в 6:00.

Накануне китайская авиакомпания Hainan Airlines объявила о возобновлении перелетов из Пекина в Москву и обратно. Рейсы длительностью 8 часов 20 минут будут осуществляться по вторникам.

11 июля «Аэрофлот» объявил о возобновлении авиасообщения с Китаем. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе перевозчика, с 22 июля начнутся регулярные пассажирские рейсы из московского аэропорта Шереметьево в город Чэнду, расположенный в китайской провинции Сычуань.

Рейсы «Аэрофлота» в Китай были приостановлены в марте из-за последствий санкций Евросоюза (ЕС) и США.

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