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Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву

Hainan Airlines восстановила рейс Пекин - Москва после двухлетнего перерыва
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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Китайская авиакомпания Hainan Airlines возобновила регулярные рейсы по маршруту Пекин - Москва и обратно. Об этом во вторник, 12 июля, заявили в пресс-службе перевозчика.

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Рейс HU7985 из Пекина в Москву будет выполняться по вторникам в 15.40 по местному времени (10.40 мск) и обратно в этот же день в 20.55 мск Перелеты в обе стороны будут проходить на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Время в пути составит 8 часов 20 минут.

Въезд в Китай будет осуществляться через город Сиань. Там пассажиры должны будут пройти недельный карантин. Только после этого они смогут доехать до Пекина.

В компании отметили, что первый самолет уже вылетел в Москву. Он отправился из второго терминала международного аэропорта «Шоуду» с небольшой задержкой.

Авиакомпания официально запустила прямой рейс Пекин – Москва в марте 2009 года. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса Hainan Airlines была вынуждена приостановить перевозки.

Днем ранее о возобновлении авиасообщения с Китаем заявила компания «Аэрофлот». Как рассказали «Известиям» в пресс-службе перевозчика, с 22 июля возобновятся регулярные пассажирские рейсы из московского аэропорта Шереметьево в город Чэнду, расположенный в китайской провинции Сычуань.

Вылеты будут осуществляться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Самолеты будут вылетать из Шереметьево по пятницам и субботам. Продажа билетов уже началась.

Рейсы «Аэрофлота» в Китай были приостановлены в марте из-за последствий санкций Евросоюза (ЕС) и США.

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