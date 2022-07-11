«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в китайский Чэнду с 22 июля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 22 июля возобновляет регулярные пассажирские рейсы из московского аэропорта Шереметьево в город Чэнду, расположенный в китайской провинции Сычуань. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

В пресс-службе добавили, что Чэнду — это промышленный, технологический и экономический центр Китая. Из города выполняются регулярные рейсы местных и зарубежных авиакомпаний по стране и в крупнейшие города Юго-Восточной Азии.

Самолеты будут вылетать из Шереметьево по пятницам и субботам, продажа билетов уже началась.

Рейсы «Аэрофлота» в Китай были приостановлены в марте из-за последствий санкций Евросоюза (ЕС) и США.

Ранее сообщалось, что с 16 июня «Аэрофлот» запустил рейсы на курорт Иссык-Куль в Киргизии. Вылеты осуществляются дважды в неделю на самолетах Airbus A320 из аэропорта Шереметьево. Время в пути из Москвы до международного аэропорта Иссык-Куль составляет 4,5 часа.

С 10 июня «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы во Владикавказ. Вылет из Шереметьево происходит в 7:50, а из Владикавказа — в 11:40. Полет занимает два часа и 50 минут.