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«Аэрофлот» с 10 июня возобновит регулярные рейсы во Владикавказ из Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Аэрофлот» возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево во Владикавказ. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщает в четверг, 26 мая.

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«Аэрофлот» с 10 июня возобновляет ежедневные регулярные рейсы во Владикавказ», — говорится в материале.

Авиаперевозчик уточнил, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320. Вылет из Шереметьево будет в 7:50, а из Владикавказа — в 11:40. Полет займет два часа и 50 минут, передает агентство городских новостей «Москва».

В авиакомпании отметили, что продажа билетов на рейсы уже открыта. Забронировать и купить билеты можно на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении, а также по телефонам контакт-центра.

Ранее, 18 мая, пресс-служба «Аэрофлота» сообщила «Известиям», что авиакомпания решила приостановить до 30 июня продажу авиабилетов в закрытые южные аэропорты страны. Рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска на юг будут аннулированы, часть рейсов из Москвы пока сохранится, передает RT.

Если аэропорты юга откроются ранее 30 июня, то «Аэрофлот» готов «в кратчайшие сроки» восстановить южные рейсы, добавили в компании.

Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался. В последний раз — до 31 мая.

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