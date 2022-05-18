«Аэрофлот» закрывает продажу билетов в южные аэропорты до 30 июня

«Аэрофлот» решил приостановить до 30 июня продажу авиабилетов в закрытые южные аэропорты страны. Рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска на юг будут аннулированы, часть рейсов из Москвы пока сохранится. Об этом пресс-служба «Аэрофлота» сообщила «Известиям» 18 мая.

«В связи с временным ограничениями на полеты в аэропорты юга страны «Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно. С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам Москва – Ростов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь «Аэрофлот» сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов», — сообщили в компании.

Рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, пассажиры этих рейсов могут обратиться в компанию за возвратом денег или переоформлением билетов на другие рейсы перевозчика. Часть рейсов из Москвы на юг также будет отменена, пассажиры с билетами на них получат уведомление от компании.

Если аэропорты юга откроются ранее 30 июня, то «Аэрофлот» готов «в кратчайшие сроки» восстановить южные рейсы, добавили в компании.

Ранее 18 мая Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 25 мая. Так, полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.

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