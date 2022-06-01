«Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы на курорт Иссык-Куль с 16 июня

«Аэрофлот» намерен запустить рейсы к озеру Иссык-Куль в Киргизии из московского аэропорта Шереметьево. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в среду, 1 июня.

«Аэрофлот» с 16 июня открывает новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль», — говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320. Время в пути из Москвы до международного аэропорта Иссык-Куль составит 4,5 часа, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе авиакомпании напомнили, что граждане России могут посещать Киргизию без визы, ПЦР-тестирования и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Иссык-Куль — в переводе с киргизского «горячее озеро» — расположен в северо-восточной части страны. Входит в топ-30 по площади и топ-10 по глубине озер мира. Купальный сезон на песчаных пляжах примерно совпадает с летним периодом, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 18 мая, пресс-служба «Аэрофлота» сообщила «Известиям», что авиакомпания решила приостановить до 30 июня продажу авиабилетов в закрытые южные аэропорты страны. Рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска на юг будут аннулированы, часть рейсов из Москвы пока сохранится.

Если аэропорты юга откроются ранее 30 июня, то перевозчик готов в кратчайшие сроки восстановить южные рейсы, добавили в компании.

Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался. В последний раз — до 31 мая.