Реклама
Прямой эфир

«Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы на курорт Иссык-Куль с 16 июня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Аэрофлот» намерен запустить рейсы к озеру Иссык-Куль в Киргизии из московского аэропорта Шереметьево. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в среду, 1 июня.

Далеко идущие платы: в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров
Деньги планируют направить в резервный фонд для путешественников

«Аэрофлот» с 16 июня открывает новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль», — говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320. Время в пути из Москвы до международного аэропорта Иссык-Куль составит 4,5 часа, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе авиакомпании напомнили, что граждане России могут посещать Киргизию без визы, ПЦР-тестирования и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Иссык-Куль — в переводе с киргизского «горячее озеро» — расположен в северо-восточной части страны. Входит в топ-30 по площади и топ-10 по глубине озер мира. Купальный сезон на песчаных пляжах примерно совпадает с летним периодом, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 18 мая, пресс-служба «Аэрофлота» сообщила «Известиям», что авиакомпания решила приостановить до 30 июня продажу авиабилетов в закрытые южные аэропорты страны. Рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска на юг будут аннулированы, часть рейсов из Москвы пока сохранится.

Если аэропорты юга откроются ранее 30 июня, то перевозчик готов в кратчайшие сроки восстановить южные рейсы, добавили в компании.

Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался. В последний раз — до 31 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022