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Российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа

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Фото: Global Look Press/hutchison
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В ноябре из Москвы и нескольких других городов РФ возобновляются прямые рейсы российских авиакомпаний в Гоа. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Со 2 ноября из Москву в индийский штат начнет летать «Аэрофлот». В середине месяца летную программу из российской столицы, Казани и Екатеринбурга откроет AZUR air.

«В зависимости от города вылета, блоки мест на этих рейсах берут разные туроператоры — ANEX Tour, Coral Travel, FUN & SUN и «Интурист», — говорится в сообщении на сайте АТОР.

В ассоциации уточнили, что стоимость туров в Гоа на 10–11 ночей начинается от 140 тыс. рублей на двоих с вылетом в ноябре и от 211 тыс. — в новогодние праздники.

Всплеска продаж по Гоа туроператоры ожидают с середины ноября, после старта полетных программ «Аэрофлота» и AZUR air.

«Как подчеркивают в Coral Travel, спрос по направлению будет расти постепенно — по мере того как информация о запуске прямых рейсов дойдет до агентов и туристов», — отметили в АТОР.

Для въезда нужны отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненная онлайн-форма декларации.

28 октября сообщалось, что «Аэрофлот» с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир. Уточняется, что Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы. В компании напомнили, что 1 октября были возобновлены полеты на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

21 октября стало известно, что в скором времени могут возобновиться прямые рейсы из Москвы на Бали, прерванные из-за пандемии. Сообщалось, что у авиакомпаний Azur Air и Nordwind уже есть разрешение на полеты в Индонезию.

11 октября «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщали, что Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Северной Никосии. Уточнялось, что это может произойти до конца года.

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