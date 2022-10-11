Россия может запустить авиасообщение с Северным Кипром

Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Северной Никосии, это может произойти до конца года, заявили «Известиям» высокопоставленные осведомленные источники.

По их словам, запуск рейсов и открытие пункта не означают дипломатического признания — это будет сделано для обслуживания российских граждан, живущих на севере Кипра, их порядка 10 тыс., уточнили собеседники. Источники отметили, что речь идет об инициативе одной частной российской авиакомпании, а не о национальном перевозчике РФ.

«В планах у этой авиакомпании организовать прямые рейсы, такой запрос действительно был. Но это не будет означать дипломатического признания ТРСК со стороны России, в этом плане позиция Москвы остается прежней», — подчеркнул один из собеседников.

Второй источник «Известий», знакомый с ситуацией, добавил, что РФ также изучает возможность открыть консульский пункт в северной части острова.

«Идет проработка инициативы открыть консульский пункт в Северной Никосии. Там проживает свыше 10 тыс. российских граждан, им сейчас недоступны консульские услуги. Но открытие такого пункта не будет означать, что последует дипломатическое признание: учреждение будет называться «консульским пунктом России в Северной Никосии», без уточнения, что это ТРСК. Планируем этот вопрос до конца года закрыть», — пояснил источник.

Он отметил, что аналогичную практику применяют многие западные страны, открывшие консульские учреждения на Тайване, но называющие их либо своими пунктами в городе Тайбэй, без упоминания Тайваня, либо просто институтами.

20 сентября газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила, что две российские авиакомпании планируют начать полеты в непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

По информации издания, рейсы запустят уже 15 ноября, когда в ТРСК откроют новый аэропорт Эрджан (Ercan Havalimanı). На церемонию якобы прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С момента раскола острова на греческое и турецкое государство в 1974 году независимость ТРСК признала только Анкара.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взлет тронулся: РФ готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром