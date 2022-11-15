В Росавиации запланировали увеличить количество рейсов в Египет

Количество прямых авиарейсов между Россией и Египтом будет увеличено. Об этом 15 ноября сообщили в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом республики Назихом Нагари.

«В ходе встречи были подтверждены позиции сторон о заинтересованности расширения полетных программ между Россией и Египтом с целью развития воздушного авиасообщения и расширения туристических программ», — говорится в пресс-релизе Росавиации.

Кроме того, страны планируют заключить соглашение о летной годности, которое поможет развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.

На сегодняшний день рейсы на курорты Красного моря есть из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из нескольких российских регионов. Стоимость билетов начинается от 10 тыс. рублей в одну сторону.

В конце октября сообщалось, что российский авиаперевозчик «Аэрофлот» возобновит полеты в Каир с 12 ноября. Уточнялось, что Каир — третий по счету пункт в Египте, в который «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы. В компании напомнили, что 1 октября были возобновлены полеты на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В начале октября Египетская газета Al-Shorouk со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшее время в банках страны могут начаться операции с российской национальной валютой и картами платежной системы «Мир».