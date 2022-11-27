Маск выразил готовность поддержать Десантиса на выборах в 2024 году

Американский миллиардер Илон Маск заявил о готовности поддержать губернатора штата Флорида Рона Десантиса на выборах президента США в 2024 году. Об этом он 25 ноября сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам Маска, он ранее поддерживал демократа Барака Обаму и голосовал, хоть и неохотно, за Джо Байдена, а не за республиканца Дональда Трампа.

«Но свобода слова является основой сильной демократии и должна иметь приоритет. Я предпочитаю на пост президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочаровался», — подчеркнул Маск.

После этого один из пользователей спросил Маска, поддерживал бы тот республиканца Рона Десантиса на выборах в 2024, на что тот ответил положительно.

Ранее, 23 ноября, российский сенатор Алексей Пушков написал, что политика Twitter при Илоне Маске бросает вызов «либеральной диктатуре». По его словам, экс-руководитель компании Джек Дорси, который заблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, превратил соцсеть в «инструмент идейной диктатуры».

20 ноября Илон Маск признал, что ему стоит готовиться к росту атак со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом он заявил, отвечая на комментарий пользователя с опасениями об ответных мерах со стороны «левых политиков» и конкурентов в медиа.

Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter 19 ноября. Такое решение владелец соцсети принял после результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось «за».

Однако сам Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Экс-президент США заверил, что его основной публичной онлайн-платформой останется запущенная им в феврале Truth Social.

До этого, 16 ноября, американист и политолог Малек Дудаков отметил в беседе с «Известиями», что Трамп поторопился, объявив об участии в выборах на должность главы государства. По его мнению, основным оппонентом Трампа среди республиканцев является губернатор Флориды Рон Десантис.

9 ноября Байден также заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года.

В начале ноября Байден заявил, что купленная Маском социальная сеть Twitter «извергает ложь» по всему миру, вызывая всеобщее беспокойство.