Маск допустил нападки со стороны администрации Байдена

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск 20 ноября признал, что ему стоит готовиться к росту атак со стороны администрации президента США Джо Байдена.

«Ясно, как то, что ночь сменяет день», — написал Маск в социальной сети, отвечая на комментарий пользователя о том, что главе Twitter стоит готовиться к росту атак и ответных мер со стороны администрации Байдена, «левых политиков» и конкурентов в медиа.

Накануне Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter. Такое решение владелец соцсети принял после результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось «за».

Однако сам Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Экс-президент США заверил, что его основной публичной онлайн-платформой останется запущенная им в феврале Truth Social.

Кроме того, в начале ноября Байден заявил, что купленная Маском социальная сеть Twitter «извергает ложь» по всему миру, вызывая всеобщее беспокойство.