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Байден назвал Twitter извергающим ложь инструментом

Президент США Байден: Илон Маск купил Twitter, который «извергает ложь» по всему миру
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Фото: TASS/EPA/SARAH YENESEL
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Купленная американским предпринимателем Илоном Маском социальная сеть Twitter «извергает ложь» по всему миру, вызывая всеобщее беспокойство. Об этом 4 ноября заявил президент США Джо Байден.

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«А теперь то, о чем мы все беспокоимся: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, который извергает ложь по всему миру. В Америке больше нет редакторов», — цитирует речь Байдена Reuters.

Илон Маск 2 ноября заявил, что планирует сделать Twitter самым достоверным источником информации в мире. Предприниматель добавил, что его намерение не зависит от политических пристрастий.

28 октября Маск возглавил Twitter. Покупку соцсети он объяснил желанием создать для будущего цивилизаций общую цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

27 октября Маск объявил, что распустил совет директоров соцсети. Таким образом он стал единоличным директором Twitter. Бизнесмен пояснил, что это временная мера.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков 1 ноября выразил мнение, что Маск на посту главы Twitter начал совершать странные действия. Он убежден, что от Маска можно ожидать «много странных и неоднозначных решений».

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