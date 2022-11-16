Американист назвал главных оппонентов Трампа среди республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп поторопился, объявив об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Об этом 16 ноября «Известиям» заявил американист, политолог Малек Дудаков.

«Трамп поторопился с выдвижением, два года еще до выборов. Первым среди республиканцев объявил о том, что он идет в президенты. Работая на опережение, он надеется начать раньше всех предвыборную кампанию и обойти всех своих оппонентов и добиться успеха. Но это не значит, что Трампа ждет легкая победа на праймериз, этого, скорее всего, не будет», — сказал он.

Политолог сообщил, что основным оппонентом Трампа среди республиканцев является губернатор Флориды Рон Десантис.

«Он молодой, 44 года. Он довольно популярен. Опросы, которые начали выходить сразу после выборов в конгресс, показали, что Десантис идет вровень с Трампом или даже его обходит. Видно, что борьба между ними будет напряженная», — сказал Дудаков.

При этом Десантис не единственный, кто может бросить вызов Трампу, отметил эксперт.

«О своем выдвижении уже говорит Майк Пенс, это бывший вице-президент Трампа. Кроме этого, о выдвижении заявляет Лиз Чейни — одна из республиканок в палате представителей, которая выступает активно против Трампа и «трампизма». Она была одной из главных республиканок, которая поддержала импичмент Трампа в 2021 году. Но у Пенса и Чейни шансов на победу не очень много, но какой-то кусок голосов избирателей они, конечно, откусят», — заключил Дудаков.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий президент США Джо Байден занял свой пост 20 января 2021 года.

Байден, в свою очередь, заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.