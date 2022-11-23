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Пушков заявил о бросающей вызов политике Twitter при Маске

Сенатор Пушков: при Маске Twitter бросает вызов «либеральной диктатуре»
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Политика Twitter при новом владельце, американском предпринимателе Илоне Маске, бросает вызов «либеральной диктатуре». Об этом в среду, 23 ноября, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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«Какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей», — написал он в Telegram-канале.

Политик считает, что экс-руководитель Twitter Джек Дорси, который заблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, превратил соцсеть в «инструмент идейной диктатуры».

19 ноября Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter. Такое решение владелец соцсети принял после результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось за.

Однако сам Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Экс-президент США заверил, что его основной публичной онлайн-платформой останется запущенная им в феврале Truth Social.

В начале ноября нынешний президент США демократ Джо Байден заявил, что купленная Маском социальная сеть Twitter «извергает ложь» по всему миру, вызывая всеобщее беспокойство.

27 октября Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

На следующий день, 28 октября, Трамп в своей соцсети Truth Social выразил радость, что Twitter «теперь в руках вменяемых людей».

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