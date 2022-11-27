Месси сравнялся с Марадоной по числу голов на чемпионатах мира
Аргентинский футболист Лионель Месси 26 ноября забил свой восьмой гол на чемпионатах мира и сравнялся со своим соотечественником Диего Марадоной в списке лучших бомбардиров мирового первенства.
На 64-й минуте Месси открыл счет в поединке против сборной Мексики во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. Матч прошел на Национальном стадионе в Лусаиле.
Теперь у Месси восемь мячей, забитых на чемпионатах мира. Столько же и у Марадоны. Больше всех за Аргентину на мировых первенствах забивал Габриэль Батистута (10 голов).
Ранее в этот день сборная Франции обыграла команду из Дании со счетом 2:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Французы стали лидерами в своей группе D. Дания заняла третью строчку списка.
Также 26 ноября сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии в матче второго тура ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Кроме того, сборная Австралии победила команду Туниса со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
До этого, 22 ноября, Саудовская Аравия обыграла Аргентину в первом матче группового турнира мирового первенства со счетом 2:1. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда команда из Азиатской конфедерации футбола забивала Аргентине больше одного гола.
Более того, матч стал для Аргентины первым поражением в первом матче ЧМ с 1990 года.
По итогам встречи Месси заявил, что у команды нет ни одного оправдания поражению и что сборная должна быть более сплоченной, чем когда-либо.
ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.