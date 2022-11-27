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Месси сравнялся с Марадоной по числу голов на чемпионатах мира

Лионель Месси сравнялся с Марадоной по количеству матчей за Аргентину на чемпионатах мира
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Фото: Global Look Press/IMAGO/ULMER
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Аргентинский футболист Лионель Месси 26 ноября забил свой восьмой гол на чемпионатах мира и сравнялся со своим соотечественником Диего Марадоной в списке лучших бомбардиров мирового первенства.

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На 64-й минуте Месси открыл счет в поединке против сборной Мексики во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. Матч прошел на Национальном стадионе в Лусаиле.

Теперь у Месси восемь мячей, забитых на чемпионатах мира. Столько же и у Марадоны. Больше всех за Аргентину на мировых первенствах забивал Габриэль Батистута (10 голов).

Ранее в этот день сборная Франции обыграла команду из Дании со счетом 2:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Французы стали лидерами в своей группе D. Дания заняла третью строчку списка.

Также 26 ноября сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии в матче второго тура ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Кроме того, сборная Австралии победила команду Туниса со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

До этого, 22 ноября, Саудовская Аравия обыграла Аргентину в первом матче группового турнира мирового первенства со счетом 2:1. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда команда из Азиатской конфедерации футбола забивала Аргентине больше одного гола.

Более того, матч стал для Аргентины первым поражением в первом матче ЧМ с 1990 года.

По итогам встречи Месси заявил, что у команды нет ни одного оправдания поражению и что сборная должна быть более сплоченной, чем когда-либо.

ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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