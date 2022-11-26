Вашингтон разрешил компании Chevron поставлять нефть из Венесуэлы

Власти США разрешили национальной нефтегазовой компании Chevron поставлять в Соединенные Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Это зафиксировано в лицензии, опубликованной минфином США 26 ноября.

«Лицензия разрешает… продажу, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron при условии, что нефть и нефтепродукты, производимые совместными предприятиями Chevron, сначала продаются Chevron», — говорится в документе.

При этом лицензия не позволяет производить уплату любых налогов или роялти правительству Венесуэлы, а также выплату любых дивидендов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA (Petróleos de Venezuela). Кроме того, документ не дает права проводить сделки с участием юридического лица, расположенного в Венесуэле, которое принадлежит или контролируется юрлицом в Российской Федерации.

Как сообщили в Белом доме, разрешение Chevron поставлять нефть из Венесуэлы в США будет действовать шесть месяцев, и Вашингтон может его также отменить.

В ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства американский минфин решил ослабить нефтяные санкций в отношении Венесуэлы, сняв эмбарго на поставки нефти из страны. Кроме того, в Вашингтоне сообщили, что готовы ослаблять рестрикции и дальше, чтобы добиться проведения в Венесуэле выборов.

Ранее, 31 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала про ненадежность США в качестве партнера для Венесуэлы на фоне того, как ослабевает влияние лидера оппозиции и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, пользовавшегося поддержкой Вашингтона.

По словам Захаровой, венесуэльская нефть «срочно понадобилась» на фоне энергетического кризиса, и теперь, по прогнозам экспертов, следует ожидать примирительных переговоров с официальными властями Каракаса.

9 октября американский телеведущий Брайан Килмид заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти привело к панике в Белом доме. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден пошел вразрез со своими обещаниями и решил обратиться за помощью к Ирану и Венесуэле, вместо того чтобы бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков. В связи с этим ведущий напомнил о периоде правления Дональда Трампа, когда США в день добывали небывалые 10 млн баррелей нефти.

До этого, 5 октября, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Эта мера направлена на сдерживание падения цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.