Захарова указала на ненадежность США как партнера для Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 октября рассказала про ненадежность США в качестве партнера для Венесуэлы на фоне того, как ослабевает влияние лидера оппозиции и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, пользовавшегося поддержкой Вашингтона.

Дипломат отметила, что Гуайдо теряет влияние на фоне укрепления режима президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

«То, что США пойдут навстречу легитимному правительству Мадуро, было понятно еще тогда, когда Вашингтон разрешил итальянцам и испанцам закупать венесуэльскую нефть. Теперь уже идут разговоры о том, чтобы разрешить и американскому нефтегазовому гиганту «Шеврон» вести дела с венесуэльцами», — написала она в Telegram-канале.

По словам Захаровой, венесуэльская нефть «срочно понадобилась» на фоне энергетического кризиса, и теперь, по прогнозам экспертов, следует ожидать примирительных переговоров с официальными властями Каракаса.

«Конечно, это плохая новость для Хуана Гуайдо. Надежны ли США в качестве партнера? Тысячи брошенных афганцев — бывших сотрудников проамериканской администрации в Кабуле — могли бы многое об этом рассказать. Скоро к ним присоединится и Гуайдо», — добавила она.

Представитель МИДа также заявила, что лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и президенту Украины Владимиру Зеленскому «можно потихонечку готовиться».

«Это улица с односторонним движением, пути назад на ней не бывает. Запомните: нужна конфетка, фантик выбрасывают. А просроченную конфетку выбрасывают, даже не распаковав», — заключила она.

Ранее, 26 октября, газета Miami Herald написала, что Вашингтон не станет вмешиваться в борьбу за лидерство в оппозиционном движении Венесуэлы, что станет очередным ударом для Гуайдо, который ранее пользовался поддержкой США.

22 октября Reuters заявил со ссылкой на источники, что представители венесуэльской оппозиции хотят воздержаться от поддержки «временного правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. По данным агентства, об этом заявило пять оппозиционеров. Помимо этого, они утверждают, что позиция Вашингтона на данный момент непонятна.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Гуайдо не сможет стать лидером оппозиции в Венесуэле. Теперь, по их мнению, вместо него ими могут стать и более «компромиссные» политики.

В начале 2019 года в Венесуэле начались акции протеста против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. На фоне волнений оппозиционер Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента страны.