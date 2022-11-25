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Американцев разозлила шутка Байдена о медицинском обследовании

Читатели The Daily Mail не оценили шутку президента Джо Байдена о медицинском осмотре
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американские читатели издания Daily Mail отрицательно отреагировали на шутку президента США Джо Байдена о прохождении медицинского осмотра.

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Издание 24 ноября опубликовало материал, в котором рассказало, что американский лидер, 20 ноября отметивший свое 80-летие, в ходе общения с прессой заявил, что до конца года намерен завершить прохождение медицинского осмотра.

«Вы считаете, мне это нужно?» — в шутку спросил у журналистов президент.

Читатели The Daily Mail не оценили высказывание Байдена.

«Да, думаю, вам это нужно», — заявил пользователь MsAlicePalace.

Другие комментаторы выразили обеспокоенность не физическим здоровьем Байдена, а ментальным.

«Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье», — указал JustThinkForOnce.

Его поддержал пользователь под ником Sulky1.

«Проверка головы важнее, чем проверка тела», — написал он.

Еще один читатель выразил сомнение в нормальном состоянии здоровья президента США.

«Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме», — подчеркнул SmellTheRoses1.

22 ноября в Белом доме анонсировали регулярный медосмотр Байдена. Там уточнили, что президенту вскоре проведут оценку здоровья и обнародуют результаты.

Состояние американского лидера регулярно становится предметом обсуждения из-за постоянных оплошностей и оговорок, которые допускает самый возрастной лидер США в истории. 21 ноября сообщалось, что военный помог президенту Байдену правильно надеть фартук на ужине для морских пехотинцев в честь Дня благодарения. Байден решил самостоятельно разложить еду солдатам. Президент США надел фартук задом наперед. Один из военных обратил на это внимание и помог главе государства переодеть фартук.

16 ноября он снова оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали.

А 12 ноября лидер США в очередной раз оговорился на публике — он перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

7 ноября газета The Washington Post назвала Джо Байдена «абсолютным Пиноккио» из-за его неоднократных ложных заявлений и случаев, когда американский лидер путался в словах.

Так, Байден утверждал, что объездил 17 тыс. миль с председателем КНР Си Цзиньпином, хотя эта информация никогда не находила подтверждения. Он оговаривался и называл некорректные цены на бензин, а также утверждал, что в США 54 штата.

2 ноября лидер США не в первый раз перепутал Украину и Ирак. Более того, пытаясь объясниться, президент сказал, что думал об Ираке, потому что там умер его сын. Сын Байдена, Бо, действительно служил в Ираке, но умер позже от онкологии.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 80-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.

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