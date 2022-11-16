Байден снова едва не упал на лестнице
Президент США Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали.
На появившихся в Сети 16 ноября кадрах видно, как глава Белого дома поднимается по лестнице вместе с президентом Индонезии Джоко Видодо и оступается на последней ступени. Видодо поддержал американского лидера, падения удалось избежать.
Ранее, в июне, Байден упал с велосипеда во время велопрогулки. Перед падением политик подъехал к репортерам поздороваться, но не смог сохранить равновесия.
В 2021 году Байден также испытал сложности с подъемом по лестнице. Тогда он несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу «Борта № 1».
Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 79-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.
В октябре телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье президента страны.