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Байден снова едва не упал на лестнице

Байден едва не упал на саммите G20
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Фото: REUTERS/MAST IRHAM
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Президент США Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали.

На появившихся в Сети 16 ноября кадрах видно, как глава Белого дома поднимается по лестнице вместе с президентом Индонезии Джоко Видодо и оступается на последней ступени. Видодо поддержал американского лидера, падения удалось избежать.

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Ранее, в июне, Байден упал с велосипеда во время велопрогулки. Перед падением политик подъехал к репортерам поздороваться, но не смог сохранить равновесия.

В 2021 году Байден также испытал сложности с подъемом по лестнице. Тогда он несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу «Борта № 1».

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 79-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.

В октябре телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье президента страны.

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