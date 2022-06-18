Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время велопрогулки. Об этом сообщает Daily Mail в субботу, 18 июня.

На кадрах видно, как Байден едет с группой людей на велосипедах, неподалеку стоят журналисты. Незадолго до падения политик подъехал к репортерам поздороваться и помахал им рукой.

После падения американский лидер заявил, что он в порядке и не пострадал.

Ранее в этот день бодрая пробежка Байдена по газону попала на видео и удивила интернет-пользователей. Президент ни разу не споткнулся и не упал на пути к трапу вертолета, который накануне, в пятницу, доставил его и первую леди отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич (штат Делавэр). До этого глава Белого дома испытывал некоторые, как иронично отмечают американские СМИ, «предполетные трудности» — Байден регулярно спотыкался на трапе.