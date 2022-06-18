Пробежка Байдена до вертолета поразила пользователей Сети

Бодрая пробежка американского президента Джо Байдена по газону попала на видео и удивила пользователей Сети. На этот раз глава Белого дома ни разу не споткнулся и не упал на трапе вертолета, который в пятницу, 17 июня, доставил президента и первую леди отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич (штат Делавэр).

В некоторых СМИ появились ироничные замечания о том, что Байден не добежал буквально нескольких метров до трапа, перейдя с бега на шаг. Но в целом комментаторы удивлялись внезапному успеху американского лидера в преодолении предполетных трудностей.

Однако, кроме этого, полет четы Байденов на курорт примечателен и особенным пассажиром на борту. Вместе с Джо и Джилл в салоне находилась Уиллоу — кошка Белого дома, которая летела с хозяевами в переноске, узнала Daily Mail.

Ранее, отправляясь на Саммит Америк, президент США едва удержался от падения во время подъема по трапу самолета. Момент, как споткнулся 79-летний глава Белого дома, был зафиксирован на камеры в ходе трансляции в эфире американского телеканала NBC.

До этого, 12 мая, Байден споткнулся на трапе в штате Мэриленд перед отправкой в Иллинойс. Тогда он потерял равновесие несколько раз подряд. В апреле прошлого года он также падал во время восхождения по трапу самолета.

Несколько раз споткнулся и упал американский лидер и при подъеме по ступеням трапа перед вылетом в штат Джорджия в марте 2021 года. В Белом доме тогда причиной падения политика назвали сильный ветер. Еще тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что подниматься по трапу самолета американскому президенту иногда «довольно сложно».

Пользователи Сети в шутку стали предлагать американскому лидеру использовать эскалатор для подъема на самолеты.