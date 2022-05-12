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Байден вновь чуть не упал при подъеме на трап самолета

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Джо Байден в очередной раз чуть не упал во время подъема по трапу самолета в штате Мэриленд перед отправкой в Иллинойс. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает газета Daily Mail.

Как пишет издание, американский президент на время потерял равновесие, но потом его восстановил и, держась правой рукой за поручни, поднялся на борт самолета. Видео инцидента затем появилось в соцсетях.

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В штат Иллинойс Байден отправился, чтобы обсудить с фермерами рост цен на продовольствие. Ответственность за возросшую стоимость продуктов питания глава Белого дома в очередной раз возложил на Россию. Он также организовал сбор средств в Чикаго и встретился со сторонниками профсоюза.

В апреле прошлого года Байден уже падал во время восхождения по трапу самолета. Он также несколько раз споткнулся и упал при подъеме по ступеням трапа перед вылетом в штат Джорджия в прошлом марте. В Белом доме тогда причиной падения политика назвали сильный ветер. Как отмечала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подниматься по трапу самолета ему иногда «довольно сложно».

Однако подобные инциденты вызвали у пользователей вопросы относительно здоровья американского президента.

В этом году Байдену исполняется 80 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки.

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