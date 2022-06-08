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Джо Байден вновь чуть не упал при подъеме на трапе самолета

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден в очередной раз чуть не упал во время подъема по трапу самолета. Момент, как споткнулся 79-летний глава Белого дома, был зафиксирован на камеры в ходе трансляции в эфире американского телеканала NBC. От падения президента Штатов спас поручень.

Известно, что Байден отправился на Саммит Америк.

В прошлый раз он споткнулся 12 мая в штате Мэриленд перед отправкой в Иллинойс. Тогда он потерял равновесие несколько раз подряд.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности».

Так, 6 марта Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию». Ранее, 1 марта, Байден перепутал Украину с Ираном, заявив о том, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».

В апреле прошлого года он также уже падал во время восхождения по трапу самолета.

Несколько раз споткнулся и упал Байден и при подъеме по ступеням трапа перед вылетом в штат Джорджия в марте 2021 года. В Белом доме тогда причиной падения политика назвали сильный ветер. Еще тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что подниматься по трапу самолета американскому президенту иногда «довольно сложно».

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