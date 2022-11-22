В Белом доме анонсировали регулярный медосмотр Байдена

Президенту США Джо Байдену вскоре проведут оценку здоровья и обнародуют результаты. Об этом во вторник, 22 ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В ближайшие месяцы у него будет медицинский осмотр, и результаты будут опубликованы, как это и было в прошлом году», — сказала она на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на официальной странице Белого дома в Twitter.

По ее словам, медосмотр пройдет в ближайшие пару месяцев.

Кроме того, сославшись на оценку врача американского лидера, Жан-Пьер подчеркнула, что Байден здоров и по-прежнему ведет активный образ жизни.

20 ноября Байдену исполнилось 80 лет, он является самым пожилым президентом в истории Америки. Состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев.

За почти два года президентства он отметился бесчисленным количеством ошибок в речи и странных поступков, волнующих общественность. Так, 12 ноября во время саммита АСЕАН в Пномпене Байден поблагодарил Колумбию вместо Камбоджи за председательство в организации.

В начале ноября американский лидер озвучил факт своей биографии, которого физически не могло быть даже с учетом почтенного возраста политика. По словам Байдена, он лично разговаривал с первооткрывателем гормона инсулин. При этом оба исследователя, причастные к научному открытию, доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд, умерли до рождения Байдена.