Пехотинец помог Байдену надеть фартук на ужине в честь Дня благодарения

Военный помог президенту США Джо Байдену правильно надеть фартук на ужине для морских пехотинцев в честь Дня благодарения в понедельник, 21 ноября.

Празднование проходило на борту авиабазы морской пехоты Черри-Пойнт в Северной Каролине. Байден решил самостоятельно разложить еду солдатам. Президент США надел фартук задом наперед. Один из военных обратил на это внимание и помог главе государства переодеть фартук.

Ранее в тот же день сообщалось, что Байден помиловал индеек с кличками Шоколадка и Крошка по случаю наступающего 24 ноября Дня благодарения. Церемония прошла в саду у Белого дома в Вашингтоне. После помилования птицы продолжат жить в Колледже сельского хозяйства и наук о жизни Университета Северной Каролины.

Президент США в последнее время часто попадает в неловкие ситуации. Например, 16 ноября он оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали.

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