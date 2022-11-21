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Байден помиловал индеек Шоколадку и Крошку по случаю Дня благодарения

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Фото: Global Look Press/CNP/Michael Reynolds
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Президент США Джо Байден помиловал индеек с кличками Шоколадка и Крошка по случаю наступающего 24 ноября Дня благодарения. Церемония прошла в саду у Белого дома в Вашингтоне в понедельник, 21 ноября, передает газета USA Today.

«Шоколадка, я дарую тебе помилование так же, как и тебе, Крошка», — сказал Байден, обращаясь к птицам на церемонии.

Сообщается, что индейки были выращены на ферме в городе Монро штата Северная Королина. После помилования птицы продолжат жить в Колледже сельского хозяйства и наук о жизни Университета Северной Каролины.

Отмечается, что данное мероприятие приурочено к 75-летию ежегодной традиции, которая гарантирует, что птицы не станут основным блюдом на чьем-то обеденном столе.

В прошлом году церемония помилования индеек прошла 20 ноября. Тогда Байден помиловал индеек с кличками Арахисовое Масло и Желе. Президент в тот день пошутил, что птиц выбирали по принципу вакцинации.

Традиция чествования индейки на День благодарения была основана в 1947 году. Тогда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков в первый раз подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну. Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди.

Первую же официальную церемонию помилования индейки провел Джордж Буш — старший в 1989 году.

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