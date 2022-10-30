Байден попросил помощи волонтера во время голосования на досрочных выборах
Президент США Джо Байден попросил помощи волонтера во время досрочного голосования на промежуточных выборах в американский конгресс. Американский лидер не понял деталей устройства машин по голосованию.
Байден пришел на участок вместе с внучкой. Сперва им нужно было поставить свои подписи на регистрации. На мгновение глава Белого дома запнулся, но ему помогла сотрудница. Далее он проследовал в кабинку для голосования.
На трансляции, которую вел телеканал MSNBC, слышно, что президент из кабинки задавал вопрос волонтеру, который дежурил у кабинок.
«Лампочка зажглась?» ― спросил мужчина. «Угу», ― ответил Байден. Уже выйдя из кабинки, президент подчеркнул, что проголосовал не без помощи волонтеров.
Промежуточные выборы в США официально пройдут 8 ноября. На них будет определен состав 118-го конгресса США. По результатам предыдущих выборов 2018 года Демократическая партия США получила 222 места, Республиканская партия ― 213.
Ранее 30 октября опрос показал, что американцы не хотят видеть Джо Байдена или экс-президента Дональда Трампа на посту следующего главы государства.