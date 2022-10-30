Реклама
Прямой эфир
Мир
Нэнси Пелоси сообщила об улучшении состояния ее мужа
Мир
Число погибших в давке в Сеуле россиянок возросло до трех
Мир
Байден выразил соболезнования в связи с трагедией в Южной Корее
Мир
В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к наступлению
Армия
В ДНР сообщили о бессистемном применении ВСУ американских ракет HARM
Мир
СМИ узнали о разморозке части счетов российского бизнесмена Авена
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Мир
СМИ сообщили о планах Маска начать увольнения в Twitter
Мир
Экспортеры в РФ заявили о готовности поставлять зерно вне сделки
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

Байден попросил помощи волонтера во время голосования на досрочных выборах

Президент Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс
0
Фото: REUTERS/Tasos Katopodis
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден попросил помощи волонтера во время досрочного голосования на промежуточных выборах в американский конгресс. Американский лидер не понял деталей устройства машин по голосованию.

Байден пришел на участок вместе с внучкой. Сперва им нужно было поставить свои подписи на регистрации. На мгновение глава Белого дома запнулся, но ему помогла сотрудница. Далее он проследовал в кабинку для голосования.

На трансляции, которую вел телеканал MSNBC, слышно, что президент из кабинки задавал вопрос волонтеру, который дежурил у кабинок.

«Лампочка зажглась?» ― спросил мужчина. «Угу», ― ответил Байден. Уже выйдя из кабинки, президент подчеркнул, что проголосовал не без помощи волонтеров.

Промежуточные выборы в США официально пройдут 8 ноября. На них будет определен состав 118-го конгресса США. По результатам предыдущих выборов 2018 года Демократическая партия США получила 222 места, Республиканская партия ― 213.

Ранее 30 октября опрос показал, что американцы не хотят видеть Джо Байдена или экс-президента Дональда Трампа на посту следующего главы государства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022