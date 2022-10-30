Американцы не хотят видеть Байдена и Трампа на посту президента

Больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году. Такие выводы следуют из опубликованных в субботу результатов социологического опроса, проведенного Yahoo! совместно с исследовательской организацией YouGov.

Согласно опросу, 57% респондентов отрицательно ответили на вопрос, «следует ли Байдену или Трампу снова баллотироваться на пост президента в 2024 году», передает телеканал «Известия». Отмечается, что в опросе приняли участие 1629 совершеннолетних американцев.

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