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Сербские болельщики поддержали Россию на ЧМ-2022 в Катаре

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fabio Ferrari
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Фанаты сборной Сербии перед началом матча с Бразилией в Катаре скандировали имя президента РФ Владимира Путина в поддержку России, которая в этом году не принимает участия в международном состязании. Как пишет 24 ноября «Спорт-Экспресс», также болельщики выкрикивали оскорбительную кричалку в адрес НАТО.

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Одним из лозунгов сербов стал «Крым–Россия! Косово–Сербия!».

Матч ЧМ-2022 Бразилия–Сербия начался в 22:00 по Москве на стадионе в Лусаиле.

Ранее в этот день сообщалось, что игрок сборной Камеруна по футболу и гражданин России Гаэль Ондуа впервые сыграл в чемпионате мира – 2022. Известно, что выступал спортсмен в бутсах, на которых находились сразу два флага — России и Камеруна. Сам игрок многократно заявлял о том, что Россия для него является вторым домом, так как он с девяти лет жил в РФ и является гражданином страны.

Тогда же стало известно, что арабский оркестр исполнил песню «Катюша» перед матчем Уругвай – Южная Корея на ЧМ-2022. Болельщики сборных приняли музыку овациями, они танцевали и старались подпевать. Россия не попала на мундиаль в Катаре из-за отстранения ФИФА.

22-й по счету мундиаль проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Россия не попала на мундиаль из-за отстранения ФИФА. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира. Это первый в истории Кубок мира, проходящий осенью-зимой, и второй, проводимый на территории Азии. Расписание, группы, трансляции, прогнозы, а также интересные факты и скандалы — в материале «Известий».

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