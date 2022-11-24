Единственный россиянин на ЧМ в Катаре вышел на поле с триколором на бутсах

Игрок сборной Камеруна по футболу и гражданин России Гаэль Ондуа впервые сыграл в чемпионате мира — 2022, сообщает 24 ноября «Спорт-Экспресс».

Ондуа стал единственным россиянином, который сыграл на ЧМ-2022 в Катаре, выйдя на замену во втором тайме игры своей сборной.

Известно, что выступал спортсмен в бутсах, на которых находились сразу два флага — России и Камеруна. Сам же игрок многократно заявлял о том, что Россия для него является вторым домом, так как он с девяти лет жил в РФ и является гражданином страны.

В прошлом спортсмен выступал за махачкалинский «Анжи», а сейчас играет в немецком клубе «Ганновер».

22-й по счету мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира. Это первый в истории Кубок мира, проходящий осенью-зимой, и второй, проводимый на территории Азии. Расписание, группы, трансляции, прогнозы, а также интересные факты и скандалы — в материале «Известий».