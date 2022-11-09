Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре — расписание, группы, где смотреть

В конце следующей недели стартует самый ожидаемый турнир для всех футбольных болельщиков — чемпионат мира по футболу. Двадцать второй по счету мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый в истории Кубок мира, проходящий осенью–зимой, и второй, проводимый на территории Азии. Расписание, группы, трансляции, прогнозы, а также интересные факты и скандалы — в материале «Известий».

ЧМ по футболу – 2022: расписание матчей

Матчи группового этапа пройдут с 20 ноября по 2 декабря. В рамках чемпионата запланированы 64 игры.

Традиционно в день открытия выступит сборная — хозяйка турнира. В первом матче турнира сыграют команды Катара и Эквадора. Примечательно, что Катар — единственный участник мундиаля, для которого этот чемпионат является первым в истории.

По итогу игр групповой стадии две лучшие сборные поборются за чемпионство в раунде плей-офф. Стартовые свистки всех матчей распределены на четыре временных слота — 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00 (мск). Катар находится в одном часовом поясе с европейской частью России.

3–6 декабря — первый раунд плей-офф (1/8 финала).

9–10 декабря — четвертьфиналы.

13–14 декабря — полуфиналы.

17 декабря — матч за третье место.

Финальная встреча Кубка мира пройдет 18 декабря в городе Лусаил на одноименном стадионе вместимостью 80 тыс. зрителей. Арена была построена специально к чемпионату и оснащена современной системой климат-контроля, которая по задумке проектировщиков решит проблему с высокой температурой воздуха. Всего в Лусаиле запланировано 10 матчей турнира.

Группы ЧМ по футболу – 2022 в Катаре

В чемпионате мира принимают участие 32 сборные, прошедшие континентальные отборочные турниры. В апреле этого года в Дохе состоялась жеребьевка финального турнира, где были определены восемь групп по четыре сборные. Защитить титул чемпиона мира предстоит сборной Франции — победителю предыдущего мундиаля 2018 года, проходившего в России.

Групповой этап ЧМ-2022: составы

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Где смотреть ЧМ по футболу – 2022 в Катаре

В России все 64 матча чемпионата мира будет транслировать федеральный канал «Матч ТВ», а также дополнительные платные платформы сервиса. Ранее предполагалось, что посмотреть игры мундиаля можно будет также на ведущих телеканалах страны — Первом канале и «Россия 1». Однако в октябре представители АО «Первый канал» и ВГТРК заявили об отказе транслировать первенство планеты.

При этом выкупленные права на показ у холдингов остаются. Вопреки слухам о полном отсутствии трансляций матчей на российском ТВ представитель «Матч ТВ» Андрей Аршавин подтвердил, что канал покажет все матчи грядущего мундиаля. Игры будут транслироваться в прямом эфире.

Прогнозы на ЧМ по футболу – 2022 в Катаре

По мнению мировых футбольных экспертов, главным претендентом на победу в ЧМ-2022 является сборная Бразилии. Букмекеры оценивают возможный успех бразильцев коэффициентом в 5,80. Аналитики подчеркивают текущий уровень «селесао», бразильцы без труда обеспечили себе выход в финальную часть турнира за три тура до конца отборочных игр. Примечательно, что первый мундиаль, проходивший в Азии, — чемпионат мира 2002 года в Японии и Южной Корее, выиграла именно бразильская сборная.

На сегодняшний день Бразилия имеет максимальное количество побед на чемпионатах мира за всю историю — пять титулов. Также это единственная сборная, принимавшая участие во всех мундиалях с 1930 года, для бразильцев это 22-й чемпионат.

Кроме Бразилии фаворитами являются сборные, находящиеся на высоких позициях в текущем рейтинге ФИФА. Во многих зарубежных букмекерских конторах прогнозируют победу на мундиале вице-чемпионам Европы — Англии и действующим чемпионам французам. Шансы на золотые медали этих команд оценивают коэффициентом в 7,00.

Наблюдатели также оценивают перспективы других ведущих сборных мира. Высокие надежды возлагаются на команды Аргентины, Бельгии, Нидерландов, Германии и Португалии. В центре внимания окажутся мировые футбольные звезды, такие как аргентинский форвард Лионель Месси, для которого этот мундиаль станет последним турниром в составе сборной, капитан Португалии Криштиану Роналду, ведущий вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, и другие. Многие болельщики ждут сенсаций и от остальных участников турнира, вспоминая пример финалистов прошлого мундиаля — сборной Хорватии.

Ставку на победителя сделала канадская компания EA Sports — разработчик игры FIFA 23. Традиционно в разработке новой версии футбольного симулятора были учтены все составы и игроки по состоянию на текущий момент. По итогам проведенного эксперимента, где модели сборных играли между собой, победу одержала команда Аргентины, одолев в финале бразильцев. Аналогичным образом компания сделала верные прогнозы на победу в трех последних чемпионатах мира: Испания в 2010-м, Германия в 2014-м и Франция в 2018-м.

ЧМ по футболу – 2022: скандалы

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger 8 ноября рассказал о коррупционной составляющей в ходе выбора страны-хозяйки на чемпионат мира – 2022 в 2010 году. По словам экс-главы ассоциации, Катар получил право на проведение мундиаля из-за политических отношений с Францией, принадлежность к которой имеет Мишель Платини, занимавший пост президента УЕФА. Блаттер утверждает, что голоса были распределены нечестным путем.

«Выбор Катара был ошибкой. В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия должна получить чемпионат мира по футболу 2018 года, а США — 2022 года. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали турниры», — рассказал экс-президент ФИФА.

Споры и скандалы вокруг главного события в мире футбола разгораются в течение последних лет. В недавнем материале «Известия» рассказали о влиянии политических интересов на проведение соревнований, а также о возможных трудностях для особых категорий граждан.