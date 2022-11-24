Джонни Депп снимется в новом фильме из серии «Пираты Карибского моря»

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии «Пираты Карибского моря». Об этом в среду, 23 ноября, сообщила британская газета The Sun.

По информации издания, Джонни Депп включен в список актеров и технического персонала, вызываемых для участия в съемках фильма.

Отмечается, что пробные съемки фильма начнутся в феврале в Великобритании. Проект находится на начальной стадии. Исполнительным продюсером ленты выступит Брюс Хендрикс, который участвовал в создании первых трех фильмов серии. Однако пока неизвестно, кто станет режиссером. Фильм получил предварительное название «День в море» (A Day At The Sea).

Согласно данным газеты, «Пираты Карибского моря» принесли Деппу более $240 млн.

Как сообщает издание, дальнейшее участие Деппа во франшизе было поставлено под сомнение из-за судебного разбирательства с бывшей супругой актера Эмбер Херд.

Ранее, 27 июня, британский таблоид Daily Mail сообщил о планах Деппа вернуться в «Пираты Карибского моря» после его исключения из кинофраншизы в 2018 году. Кроме того, отмечается, что актер вел переговоры с Disney о сделке на $300 млн после победы в суде над бывшей супругой Эмбер Херд по делу о клевете.

1 июня присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства экс-супруга.

21 апреля сообщалось, что Депп не собирается возвращаться к роли капитана Джека Воробья. Актер заявил, что не будет сниматься в новых частях франшизы, даже если киностудия Disney предложит ему $300 млн.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».