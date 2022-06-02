Джонни Депп выиграл дело о клевете против бывшей жены Эмбер Херд

Эмбер Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства ее бывшего мужа Джонни Деппа. Суд обязал актрису выплатить Деппу $15 млн, передает телеканал «Известия». Сам актер сообщил, что присяжные вернули ему жизнь, после того как он был унижен. Депп поблагодарил фанатов за поддержку после победы в суде. Его также поддерживали и знаменитости Кейт Мосс, Ева Грин, Кортни Лав и Пол Маккартни.

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