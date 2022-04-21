Джонни Депп не вернется к роли в «Пиратах Карибского моря»

Актер Джонни Депп сообщил, что не собирается возвращаться к роли капитана Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». Об этом 21 апреля пишет Comicbook.

По информации издания, выступая перед судом по иску экс-супруги Эмбер Херд, обвинившей актера в домашнем насилии, Депп, не согласный с этим, заявил, что претензии Херд разрушили его карьеру. Так, актер лишился контракта на шестую часть «Пиратов Карибского моря».

Однако Депп добавил, что не будет сниматься в новых частях франшизы, даже если киностудия Disney предложит ему $300 млн.

Депп и Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием».

Депп насилие по отношению к супруге отрицает и, в свою очередь заявляет, что актриса сама поднимала на него руку. Кроме того, адвокаты актера сообщили о неверности Херд — якобы она изменяла ему с коллегой Джеймсом Франко и бизнесменом Илоном Маском.