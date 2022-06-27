Британские СМИ заявили о планах Деппа вернуться в «Пираты Карибского моря»

Британский таблоид Daily Mail в понедельник, 27 июня, сообщил о планах американского актера Джонни Деппа вернуться в «Пираты Карибского моря» после его исключения из кинофраншизы в 2018 году. Кроме того, отмечается, что Депп ведет переговоры с Disney о сделке на $300 млн после победы в суде над бывшей супругой Эмбер Херд по делу о клевете.

Poptopic пишет, что Disney заинтересована в том, чтобы восстановить отношения с актером, компания недавно вышла на связь с Деппом.

«Они связались с актером до судебного разбирательства по делу о диффамации против Эмбер Херд и спросили, заинтересован ли он в возвращении», — подчеркивает Poptopic 7 июня.

1 июня присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства экс-супруга. Правовое ведомство обязало актрису выплатить бывшему мужу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд. Деппа присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по ее встречному иску.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что был обязан перед детьми и всеми людьми, кто в него верил, показать миру истину независимо от итогового приговора.

На следующий день адвокат актрисы Элейн Бредеховт заявила, что знаменитость не в состоянии выплатить $10,35 млн. По ее словам, Херд проиграла дело, потому что были скрыты весомые части доказательств виновности Деппа. Адвокат также назвала приговор неудачей для всех женщин в суде и за его пределами.

21 апреля сообщалось, что Депп не собирается возвращаться к роли капитана Джека Воробья. Актер заявил, что не будет сниматься в новых частях франшизы, даже если киностудия Disney предложит ему $300 млн.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».