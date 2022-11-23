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ФСБ показала кадры с места уничтожения готовивших диверсию нацистов в Воронеже

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Фото: РИА Новости/пресс-служба ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала 23 ноября кадры с места уничтожения членов ячейки украинских националистов, готовивших диверсию на военных и энергетических объектах в Воронежской области.

Как сообщили ранее в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, при попытке задержания главаря ячейки и его двух сообщников националисты оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, ответными действиями диверсанты были уничтожены.

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Так, на кадрах показано место, где была ликвидирована ячейка. Там правоохранители обнаружили подготовленные диверсантами самодельные взрывные устройства в пластиковых бутылках, их оружие и средства конспиративной связи.

Также на кадрах представлены фрагменты обысков по адресам проживания националистов, где были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств, нацистская символика, государственный флаг США и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

9 ноября корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, что сотрудники российских спецслужб пресекли террористический акт в Бердянске. Оперативники задержали и допросили двоих националистов, планировавших уничтожить важный энергетический объект — трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и почти все местные больницы.

Диверсанты рассказали, что эту цель выбрало главное управление разведки Украины. За успешное выполнение задания им обещали выплатить по $1 тыс.

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