Реклама
Прямой эфир
Мир
Хмельницкая АЭС на Украине отключена от энергосистемы
Мир
Киев полностью остался без водоснабжения и частично без света
Экономика
Российские власти должны будут одобрить продажу заводов IKEA
Мир
Французский политик назвал Крым российским и призвал не принимать Украину в ЕС
Мир
В Кишиневе сообщили о перебоях с мобильной связью и интернетом
Экономика
Мишустин допустил спад ВВП России по итогам года ниже 3%
Экономика
Мишустин указал на устойчивость российской экономики
Мир
Власти Эстонии сообщили о заморозке российских активов на десятки миллионов евро
Мир
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Интернет
Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»
Мир
Мэр Львова сообщил об отключении света в городе
Мир
Постпред РФ в Вене призвал принять срочные меры из-за обстрелов ЗАЭС Киевом

ФСБ предотвратила диверсию на энергообъектах в Воронежской области

0
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронежской области предотвращена попытка диверсии на военных и энергетических объектах, сообщили 23 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

Вот те, наци: как работает «соцподдержка» для «правых» преступников
Источники «Известий» оценили степень опасности неофашистских сообществ в свете спецоперации

Атаку готовилась совершить законспирированная ячейка сторонников украинских националистов.

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — сообщили в ЦОС.

В ходе осмотра места происшествия и обысков по адресам проживания диверсантов были обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

Следственным подразделением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что за текущий год в Центральном федеральном округе (ЦФО) было предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий.

В тот же день стало известно, что в Севастополе сотрудники УФСБ задержали 20-летнего местного жителя, готовившего теракт на складе с топливом. Подозреваемый был сторонником украинского национализма.

По месту жительства юноши сотрудники обнаружили две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки с экстремистским содержанием.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022