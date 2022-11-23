ФСБ предотвратила диверсию на энергообъектах в Воронежской области

В Воронежской области предотвращена попытка диверсии на военных и энергетических объектах, сообщили 23 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

Атаку готовилась совершить законспирированная ячейка сторонников украинских националистов.

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — сообщили в ЦОС.

В ходе осмотра места происшествия и обысков по адресам проживания диверсантов были обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

Следственным подразделением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что за текущий год в Центральном федеральном округе (ЦФО) было предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий.

В тот же день стало известно, что в Севастополе сотрудники УФСБ задержали 20-летнего местного жителя, готовившего теракт на складе с топливом. Подозреваемый был сторонником украинского национализма.

По месту жительства юноши сотрудники обнаружили две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки с экстремистским содержанием.