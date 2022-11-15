В Севастополе задержан готовивший теракт на складе с топливом националист

В Севастополе сотрудники УФСБ задержали 20-летнего местного жителя, готовившего теракт на складе с топливом. Подозреваемый был сторонником украинского национализма, сообщили в ведомстве 15 ноября.

«Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении.

Кроме того, по месту жительства юноши сотрудники обнаружили две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки с экстремистским содержанием.

В настоящий момент юноша арестован на два месяца, а в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта.

10 ноября в Екатеринбурге сотрудники спецслужб предотвратили теракт в здании военкомата. В результате обысков по месту жительства 47-летнего задержанного изъято пять самодельных зажигательных устройств. Сейчас мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждено дело по статье о подготовке к террористическому акту.