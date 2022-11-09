Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске

Сотрудники российских спецслужб пресекли террористический акт в городе Бердянск Запорожской области. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Оперативники задержали и допросили двоих националистов, планировавших уничтожить важный энергетический объект — трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и почти все местные больницы. Пленные диверсанты сообщили, что эту цель выбрало главное управление разведки Украины. За успешное выполнение задания им обещали выплатить по 1000$.

Несостоявшиеся подрывники на протяжении нескольких месяцев общались с украинскими специалистами в социальных сетях. План теракта предполагал размещение взрывного устройства на территории за забором подстанции и его последующую активацию.

После того, как диверсанты получили координаты схрона с двумя килограммами пластита, они собирались по команде связного забрать вторую часть бомбы — взрыватель и пульт, однако их опередили российские служащие.

Отмечается, что оперативники наблюдали за деятельностью обоих националистов в течение долгого времени и произвели арест уже на финальной стадии подготовки.

Ранее, 8 ноября, стало известно, что диверсант ячейки Службы безопасности Украины (СБУ) покончил с собой при попытке скрыться от силовиков в Херсонской области.

2 ноября в Крыму задержали агента СБУ, планировавшего диверсию на линии электропередачи. У него были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор в одном из районов полуострова.

До этого, 5 октября, «Известиям» сообщили в правоохранительных органах, что СБУ принуждала россиянина совершить теракт, в противном случае они угрожали убить его отца. По словам молодого человека, до начала российской спецоперации его отец работал на Украине охранником в одной из сельских школ. Затем в населенный пункт вошли украинские боевики и схватили мужчину, взяв его в плен.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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