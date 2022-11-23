Хакеры RaHDIt опубликовали данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ

Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») обнародовала списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины (СБУ). Данные опубликованы на созданном хакерами портале «НемеZида».

Сервер Академии СБУ ранее взломала группа «Zаря».

«Злые русские хакеры» выложили данные более чем 400 человек. В публичном доступе оказались адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из реестра физических лиц, адреса электронной почты и аккаунтов в социальных сетях и автомобильные номера.

Кроме того, они опубликовали перечни учебных групп, образовательные программы и успеваемость курсантов по специальным предметам.

Ранее, 26 сентября, стало известно, что хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ сведения о более чем 1,5 тыс. сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Среди обнародованных данных есть информация о представителях разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, как активно поддерживающих Украину в противостоянии с Россией, так и придерживающихся более сдержанной позиции.

Кроме того, хакеры обнародовали данные и украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО и в более 40 местах базирования подразделений СВР Украины, включая одно законспирированное учебное заведение.

Ранее, в июле, «Злые русские хакеры» распространили данные о почти 3 тыс. сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Украины. Среди раскрытых разведчиков оказались представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также сведения содержат криминальный бэкграунд сотрудников ГУР, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и другие преступления.

8 июня хакер RaHDIt сообщил на условиях анонимности, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. По его словам, по этой причине украинская армия несет большие потери.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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