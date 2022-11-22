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Песков указал на отсутствие подвижек по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Существенных подвижек по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) нет, сообщил 22 ноября на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Смотря что понимать под зоной безопасности: сначала призывали Россию вывести какие-то тяжелые вооружения, которых там нет», — сказал он, отметив, что угрозу для АЭС представляет Украина, которая ее обстреливает.

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Также представитель Кремля выразил сожаление на счет того, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не заявляет, с чьей стороны идут обстрелы.

«Мы сожалеем, что в связи со спецификой, как они говорят, МАГАТЭ не уполномочены заявлять, с чьей стороны идут обстрелы», — подчеркнул Песков.

Между тем он указал, что специалисты МАГАТЭ делают свою работу хорошо и отмечают, что обстрелы станции представляют угрозу для ее целостности. Песков также добавил, что Москва продолжает диалог с МАГАТЭ.

Накануне сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси активизировал консультации, направленные на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Данное решение было принято в связи с возобновившимися обстрелами станции.

В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС остается риск атомной аварии.

20 ноября советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

14 ноября в МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на Запорожской АЭС, подвергающейся обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил в свою очередь создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года.

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление. А 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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