Глава «Росатома» заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) продолжает оставаться риск атомной аварии. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, Украина считает допустимым «небольшой ядерный инцидент» на станции.

«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент», — сказал Лихачев журналистам на форуме «Атомэкспо-2022».

Как добавил глава «Росатома», авария может стать прецедентом, который «навсегда изменит ход истории».

При этом резолюцию совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) он назвал «недопустимой и неадекватной». Лихачев считает, что документ был воспринят Киевом как карт-бланш на обстрелы станции, которые продолжаются в настоящее время.

«За выходные не менее 30 прилетов. Бьют по хранилищу отработавшего ядерного топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям, повреждены резервные дизель-генераторы», — указал Лихачев.

Комментируя перспективы создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, он отметил, что это будет возможно, если только ее одобрит Вашингтон.

Ранее, 17 ноября, совет управляющих МАГАТЭ в резолюции призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС. В документе выражена озабоченность по поводу неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах. При этом кто ведет данные обстрелы, в резолюции не уточняется.

За день до этого Гросси заявил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжаются. Он отметил, что считает план по ее созданию «абсолютно реалистичным».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».