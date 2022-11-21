Гросси активизировал консультации о создании охранной зоны вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси активизировал консультации, направленные на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с возобновившимися обстрелами станции.

Эксперты МАГАТЭ оценили ущерб, нанесенный ЗАЭС, и пришли к выводу, что непосредственной угрозы ядерной безопасности в настоящий момент нет, ключевое оборудование станции исправно, а шесть блоков работают стабильно.

Вместе с тем были зафиксированы обширные повреждения. В частности, пострадали резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Также четыре реактора по-прежнему остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

«Группа [инспекторов] в числе своих наблюдений [зарегистрировала] повреждение резервуаров для хранения конденсата, что вызвало нерадиоактивную утечку», — говорится в заявлении.

Кроме того, специалисты уточнили, что были нанесены удары по главной дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции, а также трубопроводу со сжатым воздухом, пораженному осколками.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все страны повлиять на Киев, чтобы украинские войска прекратили обстреливать ЗАЭС.

В свою очередь, глава «Росатома» Алексей Лихачев 21 ноября заявил, что на ЗАЭС остается риск атомной аварии. По его словам, Украина считает допустимым «небольшой ядерный инцидент» на станции. В тот же день сообщалось, что ВСУ обстреливают из тяжелой артиллерии образца НАТО Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

Накануне в Минобороны России сообщили, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Тогда же советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 19 по 20 ноября территории атомной электростанции привели к попаданию снарядов в спецкорпус № 2 со свежим ядерным топливом и радиоактивными материалами. Он добавил, что наряду со спецкорпусом повреждены брызгальные бассейны — часть системы охлаждения ядерного реактора.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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