Суд отклонил претензию Андрея Разина на песни «Ласкового мая»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не смог доказать законность своих претензий на песни группы. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает издание «АиФ» со ссылкой на адвокатов семьи покойного исполнителя Юрия Шатунова.

«21 ноября Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске подтвердил законность судебных решений по поводу решения суда от 2005 года. Суд оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций и оставил без удовлетворения кассационную жалобу Андрея Разина», — говорится в публикации.

По словам защитников семьи Шатунова, продюсер может направить очередную жалобу в Верховный суд РФ, однако шансы на победу практически равны нулю.

Ранее, 3 ноября, юрист Алексей Гавришев прокомментировал попытки Разина отсудить права на песни «Ласкового мая» у наследников Юрия Шатунова. По словам эксперта, притязания слабо обоснованы, из-за чего складывается впечатление, будто истец стремится таким образом «пропиарить» себя.

26 июня стало известно, что вдова певца Юрия Шатунова Светлана и его дети Дэннис и Эстелла продолжат бороться за права на репертуар «Ласкового мая» в суде.

Незадолго до этого, 24 июня, певец Кай Метов назвал причиной смерти Шатунова бесконечные суды, которые подкосили здоровье исполнителя. Такое же мнение высказал композитор Михаил Муромов. Сам Разин отметил, что его отношения с певцом «были многогранные <...>. И добрые, и порой сложные».

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.