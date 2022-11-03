Белые угрозы: как воссоздание группы скажется на песнях Юры Шатунова

Новые громкие заявления продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина о запрете исполнения и блокировке песен группы во всех социальных сетях — скорее всего, часть пиар-компании, сказали «Известиям» опрошенные эксперты индустрии и юристы. Ситуация с правами на творческое наследие Юры Шатунова крайне неоднозначна, и пока суд не на стороне Разина. Но даже если расклад изменится, договоры сохранят действие , пока не будут оспорены. А это значит, что поклонники в обозримом будущем не останутся без любимых хитов. «Известия» разбирались в очередном витке конфликта вокруг главного поп-явления перестройки.

Имя как торговая марка

Публичное заявление Андрея Разина, опубликованное 1 ноября на его YouTube-канале, вызвало переполох среди поклонников «Ласкового мая». Продюсер сообщил, что через три месяца займется удалением всех видео с Юрой Шатуновым (включая те, что фигурировали в фильмах и передачах телеканалов), а также всех песен из социальных сетей . Нарушителям он обещает всевозможные кары.

«Будут блокироваться и удаляться ваши каналы и социальные сети, а наиболее дерзких пиратов, которые объявляют концерты и так далее, ждет уголовная ответственность. Как руководитель группы «Ласковый май» хочу обратиться ко всем нашим поклонникам и сказать, что творчество Юрия Шатунова будет развиваться, и память о нем будет у народа, но только на этих двух каналах», — подчеркнул Андрей Разин, имея в виду свой и группы официальные YouTube-каналы.

Как утверждает Разин, он владеет правами на все творчество «Ласкового мая» и даже на само имя Юры Шатунова, которое зарегистрировано как торговая марка.

Белые угрозы Андрей Разин Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

С такой трактовкой категорически не согласен директор недавно скончавшегося певца Аркадий Кудряшов , который теперь представляет права его наследников. Он назвал слова Разина о воссоздании группы «бредом», но от более развернутого комментария отказался:

— Я не имею права ничего говорить. Ждем 23 декабря, — ответил он «Известиям».

Именно 23 декабря семья Шатунова должна вступить в наследство. Исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» ушел из жизни 23 июня, за несколько дней до этого выиграв процесс за право на хиты «Ласкового мая». Уже после трагического известия Разин подал иск в кассационный суд, оспорив решение предыдущей инстанции. Так что борьба далека от завершения, а значит и перспектива стремительной зачистки интернет-пространства, обещанной Разиным, пока весьма туманна.

Договоры не оспорены

— Правообладатель может попытаться запретить использование существующих фонограмм, но есть несколько нюансов. Во-первых, другие правообладатели. Если право на единый объект принадлежит нескольким соправообладателям (например, авторам музыки и текста, исполнителям и непосредственным изготовителям фонограммы), один из правообладателей не может без достаточных оснований запретить использование без учета мнения своих соправообладателей, так как в результате таких действий очевидно пострадают их финансовые интересы, — разъяснила «Известиям» гендиректор юридической компании IPCodex, ассоциированный арбитр Арбитражного центра при РСПП.

Эксперт добавила, что если права перешли к новому правообладателю недавно (не важно, по наследству, по договору или по иным основаниям), будут продолжать действовать все договоры, заключённые пользователями с предыдущими правообладателями, пока эти договоры не будут оспорены в судебном порядке.

Белые угрозы Группа «Ласковый май» с основателем Сергеем Кузецовым (внизу слева) и продюсером Андреем Разиным (второй слева), 1989 год Фото: РИА Новости/Александр Шогин

А до тех пор Разин ничего не сможет сделать и его угрозы голословны, уверен доктор юридических наук, заведующий кафедрой интеллектуальной собственности Московского Университета имени А. С. Грибоедова Иван Близнец.

— Чтобы произвести какие-то действия — например, удалить видео в Ютубе, запретить воспроизведение треков, Разину нужно доказать, что все права на аудио-визуальную продукцию «Ласкового мая» принадлежат ему как продюсеру, и добиться изменения решения суда, — отмечает Иван Близнец.

Андрей Разин любит подчеркивать, что права на «Ласковый май» были зарегистрированы не только в России, но и в США. Но этот факт по сути ничего не меняет, отмечает спикер.

— И Россия, и США — члены Венской конвенции, в соответствии с которой независимо от того, где был зарегистрирован объект авторских или смежных прав, он охраняется одинаково на территории Венского союза. Это вопрос правосудебности: если суд принял дело, значит он имеет право рассматривать такие дела.

Пиар и группа

Тяжбы вокруг наследия группы идут уже давно, и ожидать тут какого-то окончательного однозначного решения не стоит — по крайней мере, в ближайшее время. Дело в том, что вопрос о правах на произведения «золотого периода» «Ласковый май» крайне запутан по определению. Это одна из причин, по которой заявления Разина были восприняты в индустрии весьма скептически.

Белые угрозы Концерт группы «Ласковый май», на саксофоне играет Андрей Присяч, 1989 год Фото: ТАСС/Роберт Нетелев

— Достаточно вспомнить о том, что востребованные до сих произведения создавались и исполнялись довольно большой группой непрофессиональных творческих работников, не числившихся в штате учреждений ещё в СССР — то есть, в другом государстве с иной правовой системой , — объяснил «Известиям» главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. — Кроме того, в соответствии с тогдашними обычаями шоу-бизнеса подписанием должных договоров особо не заморачивались, не говоря уж о регистрации товарных знаков.

Дополнительно усложняет реализацию плана Разина, если тот не ограничится словами, нынешняя геополитическая ситуация. Если раньше процедура заявления своих прав в YouTube была несложной и из сервиса можно было убрать записи, то сейчас мало кто может предсказать реакцию менеджеров американской площадки на столь сложный запрос, да ещё и поступивший из России , размышляет Евгений Сафронов. Так что пока однозначно можно сказать лишь то, что решение вряд ли будет достигнуто быстро — во всем мире в подобных случаях разбирательства затягиваются на годы и десятилетия.

Зачем же продюсер группы в столь категоричной форме высказывается сейчас, до решения суда, и угрожает исками и блокировками блогерам и простым пользователям? Возможно, это часть стратегии по продвижению новости о перезапуске «Ласкового мая», обещанном Андреем Разиным, а также способ привлечь пользователей на свои YouTube-каналы. Иначе говоря, форма рекламы.

На это указывают и собеседники «Известий», в частности, обращая внимание, что все эти действия совершаются в не самый правильный, с юридической точки зрения, момент.

Белые угрозы Могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Есть ощущение, что Разин попросту пытается пиариться таким образом. Обстоятельства, на которых он основывает свои требования на творчество Юры Шатунова, будет оценивать суд, но учитывая, что продюсер торопится судиться до окончания процедуры вступления в наследство и определения круга наследников, полагаю, ему будет отказано в иске. А спешка объясняется тем, что сам Разин, по-видимому, больше озадачен разогретостью темы в СМИ, нежели защитой своих прав, — поделился адвокат Алексей Гавришев.

Сам Андрей Разин оказался недоступен для комментариев. Но, скорее всего, новые заявления мы услышим от него совсем скоро, когда надо будет снова подогревать интерес к перезапуску «Ласкового мая». А пока можно слушать «Белые розы» и смотреть клипы Шатунов без беспокойств за их доступность.