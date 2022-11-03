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Юрист оценил претензии продюсера Андрея Разина на песни «Ласкового мая»

Юрист Гавришев: Разин не имеет прав на песни «Ласкового мая», это просто попытка пиариться
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не имеет прав на песни группы, поскольку права на исполнение принадлежали Юрию Шатунову, заявил в четверг, 3 ноября, юрист Алексей Гавришев.

Как напомнил эксперт, в июне текущего года Шатунов выиграл судебный процесс у Разина на правообладание на исполнение песен.

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«В связи с его (Шатунова —Ред.) уходом из жизни, согласно ст. 1283 ГК РФ исключительное право переходит по наследству, то есть, права на песни «Ласкового мая» теперь принадлежат его супруге и детям. Однако Андрей Разин продолжает судиться но уже с наследниками и в октябре подал новый иск суд после отказа в правах на песни «Ласкового мая». Есть ощущение, что Разин попросту пытается пиариться таким образом», — выразил мнение Гавришев.

Как считает юрист, суд откажет Разину в иске, поскольку со стороны семьи Шатунова до сих пор не определен круг наследников.

«Особенно удивляют амбиции Разина с обещаниями «показательно сажать», о которых он говорит, фактически отождествляя себя со следственными органами», — заключил Гавришев.

Генеральный директор юридической компании IPCodex, ассоциированный арбитр Арбитражного центра при РСПП Наталья Полианчик, в свою очередь, отметила, что правообладателю по закону принадлежит исключительное право, которым он может распоряжаться по своему усмотрению. В том числе право запрещать использование, и «отсутствие запрета в таком случае не считается разрешением».

Говоря о ситуации с наследованием прав на песни Юрия Шатунова, арбитр отметила, что правообладатель может попытаться запретить использование известных фонограмм коллектива, но есть несколько нюансов. Во-первых — другие правообладатели.

«Если право на единый объект принадлежит нескольким соправообладателям (например, в составе правообладателей фонограммы — записи музыкального произведения могут быть авторы музыкального произведения — нот и текста, исполнители — помимо солиста музыканты и непосредственный изготовитель фонограммы), один из правообладателей не может без достаточных оснований запретить использование без учета мнения своих соправообладателей, так как в результате таких действий, очевидно, пострадают их финансовые интересы», — уточнила Полианчик.

Кроме того, если права перешли к новому правообладателю недавно, будут продолжать действовать все договоры, заключенные пользователями с предыдущими правообладателями, пока эти договоры не будут оспорены в судебном порядке.

«Поэтому ситуация не так однозначна, как было заявлено. Конечно, ряд правообладателей сейчас активизировался в судах с запретами использования своих результатов интеллектуальной деятельности и с блокировками интернет-ресурсов, но тут необходимо помнить, что проигравшая сторона несёт обязанность возместить выигравшей стороне судебные расходы. Поэтому пользователи, легально использующие контент, могут чувствовать себя уверенно», — заключила она.

12 июля о желании приобрести права для своего продюсерского центра на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова заявил певец Григорий Лепс. Он отметил, что может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. 22 июня музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.

Солиста «Ласкового мая» 28 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.

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