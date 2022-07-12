Певец Лепс заявил о желании купить права на песни Шатунова

Заслуженный артист России Григорий Лепс рассказал о желании приобрести права для своего продюсерского центра на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова. Об этом он сообщил в понедельник, 11 июля, на пресс-конференции в ТАСС.

«Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь», — сказал Лепс.

Угадать, какая песня станет хитом, артисту непросто. В пример Лепс привел песню «Ласкового мая» «Белые розы». По мнению артиста, если бы подобный трек появился сейчас, он отдал бы «колоссальное количество средств», чтобы приобрести композицию.

Лепс добавил, что вряд ли стал исполнять песни «Ласкового мая», потому что в силу возраста ему кажется странным петь песни в манере Шатунова.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. 22 июня музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.

Солиста «Ласкового мая» 28 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Артиста отпели и кремировали. Директор певца Аркадий Кудряшов рассказал «Известиям», что о кремации при жизни попросил сам певец. Основная часть праха музыканта захоронена на Троекуровском кладбище, другую часть развеют на озере в Германии, где Шатунов любил рыбачить.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.