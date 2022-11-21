В Германии заявили о выделении Молдавии €32 млн на фоне энергокризиса

Германия выделит Молдавии €32 млн дополнительной международной помощи на фоне энергетического кризиса в республике. Об этом заявила на заседании «Платформы поддержки Молдавии» в Париже министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в понедельник, 21 ноября.

«Мы не бросим Молдавию ни в холоде, ни в темноте, ни в надвигающейся рецессии. Участие Германии в новом, дополнительном пакете помощи для республики составит €32 млн из 100», — сказала Бербок.

Она отметила, что средства должны поступить в Молдавию в виде «очень конкретной зимней помощи».

Глава МИД ФРГ уточнила, что выделяемые средства, в частности, предназначены для строительства нужной зимой инфраструктуры и возобновляемых источников энергии.

Ранее в этот же день президент Молдавии Майя Санду спрогнозировала углубление кризиса в стране. По словам главы государства, на страну оказывает влияние конфликт на Украине, а также зависимость Молдавии от энергоресурсов России. Также она отметила, что Молдавия приняла более 650 тыс. украинских беженцев, что усугубляет ситуацию.

16 ноября министр экономики Молдавии Серджиу Гайбу подал в отставку на фоне кризиса в стране.

В тот же день вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынч призвал отправить весь кабинет министров в отставку. Он указал на то, что правительство, сформированное правящей партией «Действие и солидарность», не справилось с кризисом в стране. Он напомнил, что если кабмин не отвечает ожиданиям граждан, то должен уйти в отставку.

С сентября оппозиционная партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.