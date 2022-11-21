В МИД РФ назвали «играми с огнем» провокации ВСУ в отношении Запорожской АЭС

Киев продолжает «игры с огнем», осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«После периода некоторого затишья ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. Вновь под угрозой ее критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей», — приводятся ее слова на сайте МИДа.

Захарова отметила, что особый цинизм действиям Киева придает то, что удары ВСУ последовали практически сразу после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, в ходе которой рассматривался вопрос о ситуации вокруг ядерных объектов на Украине.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что западные спонсоры Киева являются соучастниками совершаемых преступлений, так как в документе сессии нет ни слова об истинном источнике угроз.

«Украинские власти, вдохновляемые безграничной поддержкой со стороны своих западных кураторов, похоже, уже ничего не сдерживает, даже присутствие на станции представителей МАГАТЭ, жизнь которых они также готовы подвергнуть смертельной опасности», — заявила Захарова.

Ранее в этот день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на ЗАЭС остается риск атомной аварии. По его словам, Украина считает допустимым «небольшой ядерный инцидент» на станции. В тот же день сообщалось, что ВСУ обстреливают из тяжелой артиллерии образца НАТО Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

17 ноября совет управляющих МАГАТЭ в резолюции призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС. В документе выражена озабоченность по поводу неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах. При этом кто ведет данные обстрелы, в резолюции не уточняется.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».